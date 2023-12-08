PHUKET VIDEOTOUR
Индивидуальные и групповые экскурсии на Пхукете
В нашем инстаграмме вы можете посмотреть наши видео-ролики, а также фотоотчёты с индивидуальных и групповых экскурсий 👉 phuket_videotour_ekskursii
О нас
Туристическая компания «EKLER TRAVEL» рада приветствовать Вас на нашей странице!
У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:
1️⃣ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
☑️только для вашей компании на легковом авто, минивене, скоростных лодках во все возможные направления по готовым программам, также с возможностью скорректировать маршрут под ваш запрос и с возможностью заказать фото/видео сопровождение 📸
2️⃣ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ:
☑️Групповые морские экскурсии на острова однодневные: Пхи-Пхи, Бонд, Краби, Симиланы, и пр. Двухдневные «4 и 5 жемчужин Андаманда», «11 островов» и пр.
☑️ Экскурсии на гидроциклах по островам, Дайвинг, Морская рыбалка
☑️Групповые наземные экскурсии: Обзорная по Пхукету, Сафари Као Лака, Удивительная ПхангНга, Озеро Чеолан, рафтинг+квадроциклы и слоны и пр. 🏝️
3️⃣ БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ:
☑️Билеты с трансфером и ужином на Историческое Шоу «Сиам Нирамит»
☑️Билеты с трансфером на Шоу транфеститов «Кабаре Саймон»
☑️Билеты с трансфером и ужином на Шоу Фантазия»
☑️Билеты с трансфером и ужином на Шоу «Карнавальная Магия»
☑️Билеты с трансфером в аквапарк «Андаманда»
☑️ Билеты в шикарный плавучий пляжный клуб «Yona Beach Club»
☑️Билеты в роскошный лодочный круиз по островам «Hype Yacht»
☑️Билеты в «Dinner in the Sky» первый на Пхукете ресторан в открытом небе
4️⃣ ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
☑️Аренда приватных яхт и катамаранов
☑️Аренда авто (посуточно/месяц)
☑️Обмен рублей (перевод) на баты
☑️Заказ фотосессии на пляже/в отеле
5️⃣ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПХУКЕТА:
☑️Трансфер с Пхукета на острова Самуи/Панган и обратно
☑️ Групповые экскурсии на острове Самуи (по запросу)
☑️Готовая 4х-дневная программа индивидуального сопровождения с Пхукета на Самуи и обратно
☑️ Групповая Поездка на Панган с Пхукета на «Фулл Мун Пати» — Вечеринка полной луны 🌓
☑️Индивидуальные экскурсии в Бангкоке и Паттайе (по запросу)
☑️Экскурсии с Пхукета в Сингапур и Куала-Лумпур на самолете ✈️
Главные плюсы индивидуальных экскурсии:
Индивидуальные экскурсии — это только ваша компания и сопровождающий!
Нет толпы туристов на 20-40 человек, всё внимание лишь вам!
Никого не нужно развозить по отелям, что значительно экономит ваше время!
С нами душевно, комфортно и интересно!
Только самые красивые места под ваш запрос и нет ни каких не нужных для вас магазинов!
Возможно скорректировать маршрут, время выезда/приезда в отель, увеличить время экскурсии по желанию.
Также у нас можно заказать фото,видео-сопровождение, то есть после нашей экскурсии у вас будет полноценный фото-видео контент с отпуска! Все примеры фото и видео есть на нашей странице
Как рассчитывается цена на индивидуальные экскурсии?
ЦЕНЫ НА САЙТЕ УКАЗАНЫ ЗА ЛЕГКОВОЕ АВТО СЕДАН ИЛИ ХЕЧБЕК С КОНДИЦИОНЕРОМ (вмещает комфортно 1- 3 человека, можно по желанию разместить и 4 человека за ту же стоимость, либо доплатить за внедорожник для более комфортного размещения)
🔷ВАС ТОЛЬКО ДВОЕ?🔷
Если вас двое, то вы можете поехать за полную стоимость индивидуально, либо найти кого-то с вашего отеля, чтобы удешевить экскурсию.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНИТЬ ПАРЫ!
Если мы подбираем пару и гид забирает вас с двух отелей, цену уточняйте в личных сообщениях.
🔷ПРО АВТО🔷
Цены указаны за легковое авто седан либо хечбек с кондиционером. Если в вашей компании 4 взрослых человека, то возможно будет тесно в авто. По вашему желанию можно арендовать более комфортное и вместительное авто будет +2000-3000 бат к общей стоимости экскурсии.
🔷ВАС БОЛЕЕ 4 ЧЕЛОВЕК? 🔷
Если в вашей компании больше 4х человек, то есть возможность поехать на 6-местном авто либо на 10-местном минивэне. Также возможно поехать на нескольких транспортах, в зависимости от количества человек в компании. Цену рассчитаем отдельно.
Предоплата и оплата экскурсий:
ПРЕДОПЛАТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ:
Для заказа индивидуальных экскурсий вносится предоплата 2000-10000 бат, сумма зависит от вида экскурсии. Уточнять лично. В день экскурсии перед поездкой вы полностью рассчитываетесь с гидом наличными батами.
Если вы заказываете морскую индивидуальную экскурсию на скоростном катере или катамаране, то бронь возможно только при 100% оплате!
Предоплату или полную оплату вы можете внести следующим способом:
- переводом ТАЙСКИХ БАТ на счёт в тайском банке KBANK (попросить на ресепшене в отеле перевести либо с помощью банкомата)
- КРИПТОВАЛЮТОЙ на кошелек на криптобирже BINANCE или BYBIT
- в РУБЛЯХ на росийскую карту СБЕРБАНК (актуальный курс уточняем лично, предоплата в рублях возвращается в день экскурсии, оплатить экскурсию необходимо в батах)
- в ТЕНГЕ на казахскую карту КАСПИ (актуальный курс уточняем лично, предоплата в тенге возвращается в день экскурсии, оплатить экскурсию необходимо в батах )
- НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ НА НАШЕМ АДРЕСЕ (мы находимся в районе Чалонг)
- НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ в удобном вам месте КУРЬЕРУ (+300-1500 бат за услугу курьера, цена зависит от вашего адреса)
Оплата индивидуальных экскурсий для нас предпочтительна НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ.
Если вы хотите рассчитаться рублями (переводом), долларами или евро (наличными), то курс рассчитаем отдельно (он будет немного выше официального курса в банках), также для вашего удобства можем завезти вас в обменник в начале экскурсии в рамках вашего времени.
ПРО ОТМЕНУ-ПЕРЕНОС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ:
При отмене индивидуальной экскурсии на авто за 24 часа и менее до даты и времени экскурсии, предоплата не возвращается, так как гид арендует авто, заправляет бензином заранее, также бронирует дату и своё время, другую заявку для него мы взять уже не сможем на данную дату.
*Справка из больницы не действует для отмены индивидуальных экскурсий!
Индивидуальную экскурсию по возможности можно перенести на дату, где будет свободный гид. В таком случае нужно будет внести повторно предоплату в том же размере, так как предыдущая предоплата будет удержана. В случае вашего отказа от экскурсии позднее 48 часов (за 2 суток), мы возвращаем предоплату с вычетом 10% от предоплаты.
В случае вашего отказа от экскурсии ранее 48 часов, мы возвращаем предоплату переводом в рублях на Сбербанк в полном размере (либо на другой банк с вычетом банковской комиссии). Также возможно на тайский банк батами в полном размере. Курьерская услуга при возврате не предусмотрена.
ВНИМАНИЕ! При отмене индивидуальной экскурсии на приватной лодке за 48 часов (2 суток) и менее до даты и времени экскурсии, оплата не возвращается!
ОПЛАТА ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ:
Бронь места идет по 100% оплате (способы оплаты смотрим выше)
УСЛУГА КУРЬЕРА
🔸Также действует услуга курьера (выезд за оплатой в ваш отель) цена 200-1500 бат в зависимости от района вашего отеля. ЕСЛИ ВЫ ОТМЕНИЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ, КУРЬЕРСКАЯ УСЛУГА (выезд в отель, чтобы вернуть оплату) НЕ ВОЗМОЖНА. Возврат оплаты возможно будет только переводом в рублях или тайскими батами.
* ВНИМАНИЕ! В случае отмены из-за шторма с невозможностью перенести на другую дату, с вашей суммы оплаты будет вычтена сумма за услугу курьера, если нужно (выезд в отель, чтобы вернуть обратно деньги). Либо возврат возможен переводом рублей или тайских бат в полном размере.
ПРО ОТМЕНУ ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИИ:
🔸Если в указанную в ваучере дату и время Вас нет на ресепшене отеля, это считается добровольным отказом от экскурсии. Оплата в этом случае не возвращается, перенос экскурсии на другую дату не осуществляется.
🔸Оплата НЕ возвращается при отказе от групповой однодневной экскурсии позже, чем за 48 часов (2 суток) до выезда на экскурсию.
🔸Оплата НЕ возвращается при отказе от групповой двухдневной экскурсии позже, чем за 96 часов (4 суток) до выезда на экскурсию.
* ВНИМАНИЕ! В случае отмены двухдневной экскурсии на озеро Чеолан сумма экскурсии не возвращается при любом сроке отмены, так как отель бронируется за несколько недель до даты!
ОТМЕНА ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ:
* Плата не взимается, если медицинское заключение из больницы будет предоставлено за день до тура (за 24 часа) ТОЛЬКО В случае предоставления сертификата с тайской государственной больницы.
1. Если заболел один человек, то возвращается 100% стоимости тура на одного человека, даже если ваучер выписан на более чем одного человека.
2. Если заболел один человек и нуждается в уходе(это должно быть указано на сертификате) допустим тяжелое заболевание, травма — то возвращается 100% стоимости за больного человека и 100% стоимости за одного ухаживающего взрослого.
3. Если заболел ребенок, то возвращается 100% стоимости за ребенка и одного родителя.
4. Если заболел родитель, а ваучер выдан на одного взрослого и одного ребенка (несколько детей), то возвращается 100% стоимости экскурсии
*ВНИМАНИЕ: справка из больницы недействительна для отмены тура Khao Sok + Cheow Lan, всегда взимается 100%-ная плата за отмену.
ПРО ПЕРЕНОС ЭКСКУРСИИ:
🔸Если штормовое предупреждение, то морские экскурсии отменяются с возвратом средств, либо переносятся на другую дату. Гарантированная отмена морских экскурсий — если высота волны более 1,9 м **I** порывы ветра в красной зоне. Если только волны, без сильного ветра, то туры отменяться не скорее всего не будут. Такие решения принимает тайская команда, а не русскоговорящие менеджеры!!! Если идет просто дождь, то экскурсии проводятся без отмены.
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Внимание: в период сезона дождей на Пхукете с мая по октябрь погода является не стабильной, могут быть частые дожди, а в море возможна сильная волна!
🔸Если общее количество бронирований на групповые экскурсии будет менее 10 человек (наземные), 20 человек (морские), то тур может быть перенесен на другую дату.
Про фото-видео-сопровождение на индвидуальных экскурсиях:
🔵ФОТО/ВИДЕО-СОПРОВОЖДЕНИЕ
📸Монтируем видео ролик 1-1,5 минуты
+ ( короткий рилс через приложение ReelsAp)
📸Видео снимаем на айфон 15 про макс и квадрокоптер
📸Сделаем фото на айфон и отправим все фото/видео- исходники через AirDrop.
Цена + 2500 бат к индивидуальной экскурсии.
*Цена указана за общее видео для вашей компании на 1-4 человека. Если в вашей компании больше людей, рассчитаем отдельно.
🔵Если вам нужны только исходники фото/видео на айфон и квадрокоптер без монтажа видео-роликов, то цена + 1000 бат к экскурсии.
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На морских экскурсиях (рыбалка, Пхи-Пхи, Корал и Рача и пр.) есть возможность сделать подводную съёмку на Go Pro (кораллы, рыбки, ныряния и пр.)
Видео-ролик с таких экскурсий будет стоить 3000 бат
*Цена указана за общее видео для вашей компании на 1-4 человека. Если в вашей компании больше людей, рассчитаем отдельно.
🔵Если вам нужны только исходники фото/видео на айфон, Go Pro и квадрокоптер без монтажа видео-роликов, цена + 1500 бат к экскурсии.
ВАЖНО! Съемка с дрона возможна в тех местах, где разрешено (в нац.парках Пхи -Пхи, Дж.Бонд, стеклянный мост и пр. съемка с дрона официально запрещена), также Дрон не запускаем в дождь и сильный ветер. Стоимость монтажа при этом не меняется.
Примеры видео-роликов Вы можете посмотреть в нашем инстаграме
Запись на экскурсию с видео-сопровождением идёт заранее к опрелеленному гиду. Уточняйте о ближайшей дате в личных сообщениях.
Срок изготовления ролика 4 -7 дней, отдаём материал по возможности.
ПРАВИЛА И СВЕДЕНИЯ ПРО ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ:
🔸Описания туров носят исключительно информационный характер, время и маршрут являются приблизительными и могут быть изменены в день тура в случае непредвиденных обстоятельств, погодных условий и состояния моря без предупреждения заранее.
🔸Беременным запрещены поездки на скоростном катере. Если сообщаете о беременности на пирсе перед посадкой в катер, стоимость экскурсии не возмещается, трансфер обратно в отель за Ваш счет на такси самостоятельно либо с нашим трансфером 600 бат. Младенцам до 1 года поездки на скоростном катере запрещены! (На Симиланы запрещено младенцам до 2 лет)
🔸Наземные туры можно отправляться на любом сроке беременности, но в местах с повышенной опасностью (сплав на бамбуковых плотах, катание на слонах, рафтинг, квадроциклы), если срок менее 12 недель беременности только при наличии чека, если более 12 недель беременности — не допускаются.
* В чеке будет указано, что женщина берет на себя полную ответственность за свое здоровье и ребенка. Она не имеет претензий к компании.
🔸 Все морские туры не рекомендуются для людей старше 70 лет и людей, страдающих любой медицинской или физической инвалидностью.
🔸Время ожидания водителя в отеле на групповую экскурсию может достигать ОДНОГО часа из-за возможных пробок, если водитель долго ищет гостей в предыдущих отелях и тд.
ПРАВИЛА ПРОВОЗА БАГАЖА: Если туристы хотят взять багаж на экскурсию, пожалуйста, следуйте правилам:
* На морских программах разрешено брать ручную кладь или одну сумку весом не более 5 кг. Любая сумка весом более 5 кг оплачивается дополнительно 500 бат за сумку. Крупный багаж не принимается, так как в лодке нет места, и такой багаж будет оставлен на пирсе.
* В наземных программах допускается только ручная кладь. Любой багаж имеет дополнительную плату в размере 500 бат за сумку. Крупный багаж не принимается, так как в минивэне нет места.
Важная информация: бары и развлечения могут быть закрыты на островах в праздничные дни и утром! Продажа алкоголя также запрещена утром до 11 утра, в дневное время с 14:00 до 17:00, вечером после 24:00 часов. В буддистские и государственные праздники бары закрыты, продажа алкоголя запрещена!
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПЛАТЫ ВО ВРЕМЯ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ:
* Пожертвование в храмах, завязывание красной ниточки монахом от 20 до 100 бат по усмотрению гостей индивидуально
* Корм для рыб — 20 бат
* Вход в храм — 20 бат
* Трансфер на тук-туке в Mai Khao — 40 бат
* Депозит за ключ в отеле на озере Чео Лан — 300 бат, возвращается
* Каноэ, депозит за весло — 500 бат, возвращается
* Бананы для кормления слонов — от 100 бат.
* Сувенирная продукция — от 200 бат
* Потеря ключа в отеле на Пхи-Пхи — от 1000-1500 (в зависимости от отеля)
* Первая помощь при укусе обезьяны (не покрывается страховкой) — от 3500-4500
* В случае урегулирования у каждого отеля своя цена: Сломанная пепельница, потерянное полотенце, разбитое стекло, мини-бар
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Индивидуальные экскурсии
1️⃣ “Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету до 8 часов поездки”
На обзорной экскурсии
3️⃣ «Экскурсия по югу острова к животным для детей на индивидуальном авто до 5 часов поездки»
Индивидуальная экскурсия по
4️⃣«Индивидуальная обзорная экскурсия по Югу острова до 5 часов поездки»
Индивидуальная экскурсия со
5️⃣»Встреча рассвета на Самет Нангши + обзор севера острова на индивидуальном авто до 9 часов поездки»
Индивидуальная экскурсия со
6️⃣ «Индивидуально на Остров Бонда и смотровая Самет Нангши»
Индивидуальная экскурсия на
7️⃣«Индивидуально на Озеро Чеолан и смотровая Самет Нангши»
Индивидуальная экскурсия на
8️⃣ «Индивидуально в Провинцию Краби: Изумрудное и голубое озеро»
Индивидуальная экскурсия в
1️⃣0️⃣»Индивидуально в провинцию Пханг Нга «АВАТАР»
Индивидуальная экскурсия в
1️⃣1️⃣ «Индивидуальные морские экскурсии на приватной лодке на острова: Краби, Пхи-Пхи, Хонг, Бамбу и др.»
Устраиваем индивидуальные морские
Групповые экскурсии
1️⃣«4 ЖЕМЧУЖИНЫ АНДАМАНСКОГО МОРЯ» (О.Дж.Бонда, Краби, О.Пхи-Пхи) 2 ДНЯ,1 НОЧЬ
4 жемчужины андаманского
2️⃣ «ОСТРОВА ПХИ-ПХИ С НОЧЁВКОЙ» 2 ДНЯ, 1 НОЧЬ
ЛОКАЦИИ: День 1
3️⃣ «СИМИЛАНСКИЕ ОСТРОВА»
🔵ЛОКАЦИИ: 🔹Снорклинг на
4️⃣ОСТРОВА ПХИ-ПХИ + БАМБУ + РАНГ ЯЙ
Острова Пхи Пхи
5️⃣«11 ОСТРОВОВ» (острова Дж.Бонда + о.Хонг + острова Пхи-Пхи)
Самая насыщенная экскурсия
6️⃣ОСТРОВА ДЖЕЙМС БОНДА И ОСТРОВ ХОНГ
Остров Джеймса Бонда
8️⃣ ОСТРОВА КОРАЛ, МАЙТОН, КХАЙ НУИ, РАНГ ЯЙ
Пляжный отдых на
9️⃣ «РАССВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПХИ ПХИ. УТРО БЕЗ ТОЛП!»
🔹Прибытие на пирс
1️⃣0️⃣ «ОЗЕРО ЧЕОЛАН С НОЧЁВКОЙ» 2 ДНЯ, 1 НОЧЬ
Экскурсия на озеро
1️⃣1️⃣«УДИВИТЕЛЬНАЯ ПХАНГНГА»
Экскурсия «Удивительная Пханг
1️⃣2️⃣ «ОЗЕРО ЧЕОЛАН + СМОТРОВАЯ САМЕТ НАНГШИ»
Экскурсия на озеро
1️⃣3️⃣РАФТИНГ, КВАДРОЦИКЛЫ, СЛОНЫ
Данная экскурсия подходит
1️⃣4️⃣ «САФАРИ КАО ЛАКА»
Одной из главных
1️⃣5️⃣ «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПХУКЕТУ» без шопинга
Получите введение по
Шоу Пхукета и аквапарки
1️⃣ ШОУ ТРАНСФЕСТИТОВ «SIMON CABARET»
Саймон кабаре —
2️⃣ИСТОРИЧЕСКОЕ ШОУ «SIAM NIRAMIT»
Шоу Сиам Нирамит
3️⃣ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШОУ «FANTASEA»
Шоу Фантазия (FantaSea)
4️⃣КРАСОЧНОЕ ШОУ «CARNIVAL MAGIC»
Шоу Карнавал Магик
5️⃣АКВАПАРК «ANDAMANDA»
Откройте для себя
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Всю необходимую информацию по экскурсиям, предоплате и оплате и в целом о нашей работе, вы можете посмотреть во вкладке