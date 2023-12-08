PHUKET VIDEOTOUR

Индивидуальные и групповые экскурсии на Пхукете

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В нашем инстаграмме вы можете посмотреть наши видео-ролики, а также фотоотчёты с индивидуальных  и групповых экскурсий 👉 phuket_videotour_ekskursii
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О нас

Туристическая компания «EKLER TRAVEL» рада приветствовать Вас на нашей странице!

У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:
1️⃣ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
☑️только для вашей компании на легковом авто, минивене, скоростных лодках во все возможные направления по готовым программам, также с возможностью скорректировать маршрут под ваш запрос и с возможностью заказать фото/видео сопровождение 📸

2️⃣ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ:
☑️Групповые морские экскурсии на острова однодневные: Пхи-Пхи, Бонд, Краби, Симиланы, и пр. Двухдневные «4 и 5 жемчужин Андаманда», «11 островов» и пр.
☑️ Экскурсии на гидроциклах по островам, Дайвинг, Морская рыбалка
☑️Групповые наземные экскурсии: Обзорная по Пхукету, Сафари Као Лака, Удивительная ПхангНга, Озеро Чеолан, рафтинг+квадроциклы и слоны и пр. 🏝️

3️⃣ БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ:
☑️Билеты с трансфером и ужином на Историческое Шоу «Сиам Нирамит»
☑️Билеты с трансфером на Шоу транфеститов «Кабаре Саймон»
☑️Билеты с трансфером и ужином на Шоу Фантазия»
☑️Билеты с трансфером и ужином на Шоу «Карнавальная Магия»
☑️Билеты с трансфером в аквапарк «Андаманда»
☑️ Билеты в шикарный плавучий пляжный клуб «Yona Beach Club»
☑️Билеты в роскошный лодочный круиз по островам «Hype Yacht»
☑️Билеты в «Dinner in the Sky» первый на Пхукете ресторан в открытом небе

4️⃣ ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
☑️Аренда приватных яхт и катамаранов
☑️Аренда авто (посуточно/месяц)
☑️Обмен рублей (перевод) на баты
☑️Заказ фотосессии на пляже/в отеле

5️⃣ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПХУКЕТА:
☑️Трансфер с Пхукета на острова Самуи/Панган и обратно
☑️ Групповые экскурсии на острове Самуи (по запросу)
☑️Готовая 4х-дневная программа индивидуального сопровождения с Пхукета на Самуи и обратно
☑️ Групповая Поездка на Панган с Пхукета на «Фулл Мун Пати» — Вечеринка полной луны 🌓
☑️Индивидуальные экскурсии в Бангкоке и Паттайе (по запросу)
☑️Экскурсии с Пхукета в Сингапур и Куала-Лумпур на самолете ✈️

Главные плюсы индивидуальных экскурсии:

🔸 Индивидуальные экскурсии — это только ваша компания и сопровождающий!
🔸 Нет толпы туристов на 20-40 человек, всё внимание лишь вам!
🔸 Никого не нужно развозить по отелям, что значительно экономит ваше время!
🔸 С нами душевно, комфортно и интересно!
🔸 Только самые красивые места под ваш запрос и нет ни каких не нужных для вас магазинов!
🔸 Возможно скорректировать маршрут, время выезда/приезда в отель, увеличить время экскурсии по желанию.
🔸 Также у нас можно заказать  фото,видео-сопровождение, то есть после нашей экскурсии у вас будет полноценный фото-видео контент с отпуска! Все примеры фото и видео есть на нашей странице👇 

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Как рассчитывается цена на индивидуальные экскурсии?

ЦЕНЫ НА САЙТЕ УКАЗАНЫ ЗА ЛЕГКОВОЕ АВТО СЕДАН ИЛИ ХЕЧБЕК С КОНДИЦИОНЕРОМ (вмещает комфортно 1- 3 человека, можно по желанию разместить и 4 человека за ту же стоимость, либо доплатить за внедорожник для более комфортного размещения)

🔷ВАС ТОЛЬКО ДВОЕ?🔷
Если вас двое, то вы можете поехать за полную стоимость индивидуально, либо найти кого-то с вашего отеля, чтобы удешевить экскурсию.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНИТЬ ПАРЫ!

Если мы подбираем пару и гид забирает вас с двух отелей, цену уточняйте в личных сообщениях. 

🔷ПРО АВТО🔷
Цены указаны за легковое авто седан либо хечбек с кондиционером. Если в вашей компании 4 взрослых человека, то возможно будет тесно в авто. По вашему желанию можно арендовать более комфортное и вместительное авто будет +2000-3000 бат к общей стоимости экскурсии.

🔷ВАС БОЛЕЕ 4 ЧЕЛОВЕК? 🔷

Если в вашей компании больше 4х человек, то есть возможность поехать на 6-местном авто либо на 10-местном минивэне. Также возможно поехать на нескольких транспортах, в зависимости от количества человек в компании. Цену рассчитаем отдельно.

Предоплата и оплата экскурсий:

ПРЕДОПЛАТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ:

🔸 Для заказа индивидуальных экскурсий вносится предоплата 2000-10000 бат,  сумма зависит от вида экскурсии. Уточнять лично. В день экскурсии перед поездкой вы полностью рассчитываетесь с гидом наличными батами.

🔸Если вы заказываете морскую индивидуальную экскурсию на скоростном катере или катамаране, то бронь возможно только при 100% оплате!

Предоплату или полную оплату вы можете внести следующим способом:
  1. переводом ТАЙСКИХ БАТ на счёт в тайском банке KBANK (попросить на ресепшене в отеле перевести либо с помощью банкомата)
  2. КРИПТОВАЛЮТОЙ на кошелек на криптобирже BINANCE или BYBIT
  3. в РУБЛЯХ на росийскую карту СБЕРБАНК (актуальный курс уточняем лично, предоплата в рублях возвращается в день экскурсии, оплатить экскурсию необходимо в батах)
  4. в ТЕНГЕ на казахскую карту КАСПИ (актуальный курс уточняем лично, предоплата в тенге возвращается в день экскурсии, оплатить экскурсию необходимо в батах )
  5. НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ НА НАШЕМ АДРЕСЕ (мы находимся в районе Чалонг)
  6. НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ в удобном вам месте КУРЬЕРУ (+300-1500 бат за услугу курьера, цена зависит от вашего адреса)

🔸 Оплата индивидуальных экскурсий для нас предпочтительна НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ.
🔸 Если вы хотите рассчитаться рублями (переводом), долларами или евро (наличными), то курс рассчитаем отдельно (он будет немного выше официального курса в банках), также для вашего удобства можем завезти вас в обменник в начале экскурсии в рамках вашего времени.

ПРО ОТМЕНУ-ПЕРЕНОС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ:
При отмене  индивидуальной экскурсии на авто за 24 часа и менее до даты и времени экскурсии, предоплата не возвращается, так как гид арендует авто, заправляет бензином заранее, также бронирует дату и своё время, другую заявку для него мы взять уже не сможем на данную дату.

*Справка из больницы не действует для отмены индивидуальных экскурсий!
Индивидуальную экскурсию по возможности можно перенести на дату, где будет свободный гид. В таком случае нужно будет внести повторно предоплату в том же размере, так как предыдущая предоплата будет удержана. В случае вашего отказа от экскурсии позднее 48 часов (за 2 суток), мы возвращаем предоплату с вычетом 10% от предоплаты.

 В случае вашего отказа от экскурсии ранее 48 часов, мы возвращаем предоплату переводом в рублях на Сбербанк в полном размере (либо на другой банк с вычетом банковской комиссии). Также возможно на тайский банк батами в полном размере. Курьерская услуга при возврате не предусмотрена.

 ВНИМАНИЕ! При отмене  индивидуальной экскурсии на приватной лодке за  48 часов (2 суток) и менее до даты и времени экскурсии, оплата не возвращается! 

 
ОПЛАТА ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ:
Бронь места идет по 100% оплате (способы оплаты смотрим выше)

УСЛУГА КУРЬЕРА
🔸Также действует услуга курьера (выезд за оплатой в ваш отель) цена 200-1500 бат в зависимости от района вашего отеля. ЕСЛИ ВЫ ОТМЕНИЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ, КУРЬЕРСКАЯ УСЛУГА (выезд в отель, чтобы вернуть оплату) НЕ ВОЗМОЖНА. Возврат оплаты возможно будет только переводом в рублях или тайскими батами.
* ВНИМАНИЕ! В случае отмены из-за шторма с невозможностью перенести на другую дату, с вашей суммы оплаты будет вычтена сумма за услугу курьера, если нужно (выезд в отель, чтобы вернуть обратно деньги). Либо возврат возможен переводом рублей или тайских бат в полном размере.

ПРО ОТМЕНУ ГРУППОВОЙ  ЭКСКУРСИИ:
🔸Если в указанную в ваучере дату и время Вас нет на ресепшене отеля, это считается добровольным отказом от экскурсии. Оплата в этом случае не возвращается, перенос экскурсии на другую дату не осуществляется.

🔸Оплата НЕ возвращается при отказе от групповой однодневной экскурсии позже, чем за 48 часов (2 суток) до выезда на экскурсию.

🔸Оплата НЕ возвращается при отказе от групповой двухдневной экскурсии позже, чем за 96 часов (4 суток) до выезда на экскурсию.


* ВНИМАНИЕ! В случае отмены двухдневной экскурсии на озеро Чеолан сумма экскурсии не возвращается при любом сроке отмены, так как отель бронируется за несколько недель до даты!

ОТМЕНА ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ:
* Плата не взимается, если медицинское заключение из больницы будет предоставлено за день до тура (за 24 часа) ТОЛЬКО В случае предоставления сертификата с тайской государственной больницы.
1. Если заболел один человек, то возвращается 100% стоимости тура на одного человека, даже если ваучер выписан на более чем одного человека.
2. Если заболел один человек и нуждается в уходе(это должно быть указано на сертификате) допустим тяжелое заболевание, травма — то возвращается 100% стоимости за больного человека и 100% стоимости за одного ухаживающего взрослого.
3. Если заболел ребенок, то возвращается 100% стоимости за ребенка и одного родителя.
4. Если заболел родитель, а ваучер выдан на одного взрослого и одного ребенка (несколько детей), то возвращается 100% стоимости экскурсии

*ВНИМАНИЕ: справка из больницы недействительна для отмены тура Khao Sok + Cheow Lan, всегда взимается 100%-ная плата за отмену.

ПРО ПЕРЕНОС ЭКСКУРСИИ:
🔸Если штормовое предупреждение, то морские экскурсии отменяются с возвратом средств, либо переносятся на другую дату. Гарантированная отмена морских экскурсий — если высота волны более 1,9 м **I** порывы ветра в красной зоне. Если только волны, без сильного ветра, то туры отменяться не скорее всего не будут. Такие решения принимает тайская команда, а не русскоговорящие менеджеры!!! Если идет просто дождь, то экскурсии проводятся без отмены.
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Внимание: в период сезона дождей на Пхукете с мая по октябрь погода является не стабильной, могут быть частые дожди, а в море возможна сильная волна!

🔸Если общее количество бронирований на групповые экскурсии будет менее 10 человек (наземные), 20 человек (морские), то тур может быть перенесен на другую дату.

Про фото-видео-сопровождение на индвидуальных экскурсиях:

🔵ФОТО/ВИДЕО-СОПРОВОЖДЕНИЕ
📸Монтируем видео ролик 1-1,5 минуты
+ ( короткий рилс через приложение ReelsAp)
📸Видео снимаем на айфон 15 про макс и квадрокоптер
📸Сделаем фото на айфон и отправим все фото/видео- исходники через AirDrop.
Цена + 2500 бат к индивидуальной экскурсии.

*Цена указана за общее видео для вашей компании на 1-4 человека. Если в вашей компании больше людей, рассчитаем отдельно.

🔵Если вам нужны только исходники фото/видео на айфон и квадрокоптер без монтажа видео-роликов, то цена + 1000 бат к экскурсии.

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На морских экскурсиях (рыбалка, Пхи-Пхи, Корал и Рача и пр.) есть возможность сделать подводную съёмку на Go Pro (кораллы, рыбки, ныряния и пр.)
Видео-ролик с таких экскурсий будет стоить 3000 бат

*Цена указана за общее видео для вашей компании на 1-4 человека. Если в вашей компании больше людей, рассчитаем отдельно.

🔵Если вам нужны только исходники фото/видео на айфон, Go Pro и квадрокоптер без монтажа видео-роликов, цена + 1500 бат к экскурсии.

ВАЖНО!  Съемка с дрона возможна в тех местах, где разрешено (в нац.парках Пхи -Пхи, Дж.Бонд, стеклянный мост и пр. съемка с дрона официально запрещена), также Дрон не запускаем в дождь и сильный ветер. Стоимость монтажа при этом не меняется.

Примеры видео-роликов Вы  можете посмотреть в нашем инстаграме

Запись на экскурсию с видео-сопровождением идёт заранее к опрелеленному гиду. Уточняйте о ближайшей дате в личных сообщениях.

Срок изготовления ролика 4 -7 дней, отдаём материал по возможности.

ПРАВИЛА И СВЕДЕНИЯ ПРО ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ:

🔸Описания туров носят исключительно информационный характер, время и маршрут являются приблизительными и могут быть изменены в день тура в случае непредвиденных обстоятельств, погодных условий и состояния моря без предупреждения заранее.

🔸Беременным запрещены поездки на скоростном катере. Если сообщаете о беременности на пирсе перед посадкой в катер, стоимость экскурсии не возмещается, трансфер обратно в отель за Ваш счет на такси самостоятельно либо с нашим трансфером 600 бат. Младенцам до 1 года поездки на скоростном катере запрещены! (На Симиланы запрещено младенцам до 2 лет)

🔸Наземные туры можно отправляться на любом сроке беременности, но в местах с повышенной опасностью (сплав на бамбуковых плотах, катание на слонах, рафтинг, квадроциклы), если срок менее 12 недель беременности только при наличии чека, если более 12 недель беременности — не допускаются.
* В чеке будет указано, что женщина берет на себя полную ответственность за свое здоровье и ребенка. Она не имеет претензий к компании.

🔸 Все морские туры не рекомендуются для людей старше 70 лет и людей, страдающих любой медицинской или физической инвалидностью.

🔸Время ожидания водителя в отеле на групповую экскурсию может достигать ОДНОГО часа из-за возможных пробок, если водитель долго ищет гостей в предыдущих отелях и тд.

ПРАВИЛА ПРОВОЗА БАГАЖА: Если туристы хотят взять багаж на экскурсию, пожалуйста, следуйте правилам:
* На морских программах разрешено брать ручную кладь или одну сумку весом не более 5 кг. Любая сумка весом более 5 кг оплачивается дополнительно 500 бат за сумку. Крупный багаж не принимается, так как в лодке нет места, и такой багаж будет оставлен на пирсе.  
*  В наземных программах допускается только ручная кладь. Любой багаж имеет дополнительную плату в размере 500 бат за сумку. Крупный багаж не принимается, так как в минивэне нет места.

Важная информация: бары и развлечения могут быть закрыты на островах в праздничные дни и утром! Продажа алкоголя также запрещена утром до 11 утра, в дневное время с 14:00 до 17:00, вечером после 24:00 часов. В буддистские и государственные праздники бары закрыты, продажа алкоголя запрещена!

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПЛАТЫ ВО ВРЕМЯ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ:
* Пожертвование в храмах, завязывание красной ниточки монахом от 20 до 100 бат по усмотрению гостей индивидуально
* Корм для рыб — 20 бат
* Вход в храм — 20 бат
* Трансфер на тук-туке в Mai Khao — 40 бат
* Депозит за ключ в отеле на озере Чео Лан — 300 бат, возвращается
* Каноэ, депозит за весло — 500 бат, возвращается
* Бананы для кормления слонов — от 100 бат.
* Сувенирная продукция — от 200 бат
* Потеря ключа в отеле на Пхи-Пхи — от 1000-1500 (в зависимости от отеля)
* Первая помощь при укусе обезьяны (не покрывается страховкой) — от 3500-4500 
* В случае урегулирования у каждого отеля своя цена: Сломанная пепельница, потерянное полотенце, разбитое стекло, мини-бар

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Для заказа экскурсии вносится предоплата.

Всю необходимую информацию по экскурсиям, предоплате и оплате и в целом о нашей работе, вы можете посмотреть во вкладке

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ