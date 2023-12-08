PHUKET VIDEOTOUR

ПРЕДОПЛАТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ:

Для заказа индивидуальных экскурсий вносится предоплата 2000-10000 бат, сумма зависит от вида экскурсии. Уточнять лично. В день экскурсии перед поездкой вы полностью рассчитываетесь с гидом наличными батами.

Если вы заказываете морскую индивидуальную экскурсию на скоростном катере или катамаране, то бронь возможно только при 100% оплате!

Предоплату или полную оплату вы можете внести следующим способом:

переводом ТАЙСКИХ БАТ на счёт в тайском банке KBANK (попросить на ресепшене в отеле перевести либо с помощью банкомата) КРИПТОВАЛЮТОЙ на кошелек на криптобирже BINANCE или BYBIT в РУБЛЯХ на росийскую карту СБЕРБАНК (актуальный курс уточняем лично, предоплата в рублях возвращается в день экскурсии, оплатить экскурсию необходимо в батах) в ТЕНГЕ на казахскую карту КАСПИ (актуальный курс уточняем лично, предоплата в тенге возвращается в день экскурсии, оплатить экскурсию необходимо в батах ) НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ НА НАШЕМ АДРЕСЕ (мы находимся в районе Чалонг) НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ в удобном вам месте КУРЬЕРУ (+300-1500 бат за услугу курьера, цена зависит от вашего адреса)

Оплата индивидуальных экскурсий для нас предпочтительна НАЛИЧНЫМИ БАТАМИ.

Если вы хотите рассчитаться рублями (переводом), долларами или евро (наличными), то курс рассчитаем отдельно (он будет немного выше официального курса в банках), также для вашего удобства можем завезти вас в обменник в начале экскурсии в рамках вашего времени.

ПРО ОТМЕНУ-ПЕРЕНОС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ:

При отмене индивидуальной экскурсии на авто за 24 часа и менее до даты и времени экскурсии, предоплата не возвращается, так как гид арендует авто, заправляет бензином заранее, также бронирует дату и своё время, другую заявку для него мы взять уже не сможем на данную дату.

*Справка из больницы не действует для отмены индивидуальных экскурсий!

Индивидуальную экскурсию по возможности можно перенести на дату, где будет свободный гид. В таком случае нужно будет внести повторно предоплату в том же размере, так как предыдущая предоплата будет удержана. В случае вашего отказа от экскурсии позднее 48 часов (за 2 суток), мы возвращаем предоплату с вычетом 10% от предоплаты.

В случае вашего отказа от экскурсии ранее 48 часов, мы возвращаем предоплату переводом в рублях на Сбербанк в полном размере (либо на другой банк с вычетом банковской комиссии). Также возможно на тайский банк батами в полном размере. Курьерская услуга при возврате не предусмотрена.

ВНИМАНИЕ! При отмене индивидуальной экскурсии на приватной лодке за 48 часов (2 суток) и менее до даты и времени экскурсии, оплата не возвращается!

ОПЛАТА ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ:

Бронь места идет по 100% оплате (способы оплаты смотрим выше)

УСЛУГА КУРЬЕРА

🔸Также действует услуга курьера (выезд за оплатой в ваш отель) цена 200-1500 бат в зависимости от района вашего отеля. ЕСЛИ ВЫ ОТМЕНИЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ, КУРЬЕРСКАЯ УСЛУГА (выезд в отель, чтобы вернуть оплату) НЕ ВОЗМОЖНА. Возврат оплаты возможно будет только переводом в рублях или тайскими батами.

* ВНИМАНИЕ! В случае отмены из-за шторма с невозможностью перенести на другую дату, с вашей суммы оплаты будет вычтена сумма за услугу курьера, если нужно (выезд в отель, чтобы вернуть обратно деньги). Либо возврат возможен переводом рублей или тайских бат в полном размере.

ПРО ОТМЕНУ ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИИ:

🔸Если в указанную в ваучере дату и время Вас нет на ресепшене отеля, это считается добровольным отказом от экскурсии. Оплата в этом случае не возвращается, перенос экскурсии на другую дату не осуществляется.

🔸Оплата НЕ возвращается при отказе от групповой однодневной экскурсии позже, чем за 48 часов (2 суток) до выезда на экскурсию.

🔸Оплата НЕ возвращается при отказе от групповой двухдневной экскурсии позже, чем за 96 часов (4 суток) до выезда на экскурсию.



* ВНИМАНИЕ! В случае отмены двухдневной экскурсии на озеро Чеолан сумма экскурсии не возвращается при любом сроке отмены, так как отель бронируется за несколько недель до даты!

ОТМЕНА ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ:

* Плата не взимается, если медицинское заключение из больницы будет предоставлено за день до тура (за 24 часа) ТОЛЬКО В случае предоставления сертификата с тайской государственной больницы.

1. Если заболел один человек, то возвращается 100% стоимости тура на одного человека, даже если ваучер выписан на более чем одного человека.

2. Если заболел один человек и нуждается в уходе(это должно быть указано на сертификате) допустим тяжелое заболевание, травма — то возвращается 100% стоимости за больного человека и 100% стоимости за одного ухаживающего взрослого.

3. Если заболел ребенок, то возвращается 100% стоимости за ребенка и одного родителя.

4. Если заболел родитель, а ваучер выдан на одного взрослого и одного ребенка (несколько детей), то возвращается 100% стоимости экскурсии

*ВНИМАНИЕ: справка из больницы недействительна для отмены тура Khao Sok + Cheow Lan, всегда взимается 100%-ная плата за отмену.

ПРО ПЕРЕНОС ЭКСКУРСИИ:

🔸Если штормовое предупреждение, то морские экскурсии отменяются с возвратом средств, либо переносятся на другую дату. Гарантированная отмена морских экскурсий — если высота волны более 1,9 м **I** порывы ветра в красной зоне. Если только волны, без сильного ветра, то туры отменяться не скорее всего не будут. Такие решения принимает тайская команда, а не русскоговорящие менеджеры!!! Если идет просто дождь, то экскурсии проводятся без отмены.

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Внимание: в период сезона дождей на Пхукете с мая по октябрь погода является не стабильной, могут быть частые дожди, а в море возможна сильная волна!

🔸Если общее количество бронирований на групповые экскурсии будет менее 10 человек (наземные), 20 человек (морские), то тур может быть перенесен на другую дату.